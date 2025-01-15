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12:08, 15 января 2025Россия

Власти одного из крупнейших городов России запретили публиковать кадры работы системы ПВО

Власти Санкт-Петербурга запретили публиковать кадры работы системы ПВО в городе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Власти Санкт-Петербурга запретили публиковать кадры работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе. Это следует из постановления губернатора города Александра Беглова, документ опубликован на портале правовых актов Петербурга.

Из постановления следует, что под запрет попала публикация и фото, и видео работы ПВО в одном из крупнейших городов России. Постановление будет действовать до конца 2025 года после чего, вероятно, последует его продление.

Кроме того, в городе продлили запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Право на пуск дронов остается лишь у органов власти, оборонщиков и представителей киноиндустрии.

Ранее появились подробности о названой самой массированной в 2025 году атаке беспилотников Вооруженных сил Украины по России.

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