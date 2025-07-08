Еще в одном российском регионе запретили публиковать информацию о БПЛА

В Псковской области запретили публиковать информацию о БПЛА

В Псковской области ввели запрет на публикацию информации об использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и последствиях их применения. Об этом сообщил глава российского региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Запрет также касается распространения информации, касающейся применения средств противодействия БПЛА, способствующей раскрытию мест расположения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов», — написал губернатор Псковской области.

Ведерников отметил, что противник собирает любую информацию, связанную с применением БПЛА и эффективностью работы систем противовоздушной обороны. Губернатор призвал не играть на руку противнику.

Ранее аналогичный запрет ввели в Калмыкии. Помимо этого, жителям запретили распространять любую информацию, которая может способствовать раскрытию мест расположения, временной дислокации, а также боевого применения сил Минобороны России. Нарушителей ждет штраф от 3000 до 100 000 рублей.