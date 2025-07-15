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10:21, 15 июля 2025Бывший СССР

В Раде кандидата в премьеры Украины назвали мисс «чего изволите»

Нардеп Геращенко назвала кандидата в премьеры Свириденко мисс «чего изволите»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: Caisa Rasmussen / TT News Agency / Reuters

Первый вице-премьер Украины и кандидат на пост премьера страны Юлия Свириденко является мисс «чего изволите». Так ее назвала депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в Telegram.

«Мисс "чего изволите" госпожа Свириденко станет премьером, потому что для Банковой она [подходит] на 300 процентов, хоть кажется, что такого безотказного, как [действующий глава правительства Украины Денис] Шмыгаль, найти невозможно. Но ОП (офис президента) удосужился», — написала нардеп.

Парламентарий также возмутилась перестановками в кабмине Украины во время военного положения. Она напомнила, что смена правительства при таком условии законодательно запрещена.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился со Свириденко. Он предложил первому вице-премьеру страны возглавить правительство.

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