Депутат Рады Скороход: Сохранить Украину можно только путем завершения конфликта

Сохранить Украину можно только путем завершения вооруженного конфликта с Россией. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Мы должны думать не только об оружии, (...) мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации — это завершение войны», — высказалась политик.

Скороход призвала к завершению противостояния с Россией по причине наихудшей демографической ситуации на Украине. По мнению депутата, большинство из выехавших с 2022 года 14 миллионов украинцев не вернутся в страну. Она также отметила, что Украину покинули преимущественно дети, женщины и молодые люди.

Ранее Скороход высмеяла независимость Украины. Она указала в качестве примера на комиссию, которая ответственна за избрание главы Бюро экономической безопасности страны.