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10:28, 15 июля 2025Бывший СССР

В Раде назвали единственный способ сохранить Украину

Депутат Рады Скороход: Сохранить Украину можно только путем завершения конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сохранить Украину можно только путем завершения вооруженного конфликта с Россией. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Мы должны думать не только об оружии, (...) мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации — это завершение войны», — высказалась политик.

Скороход призвала к завершению противостояния с Россией по причине наихудшей демографической ситуации на Украине. По мнению депутата, большинство из выехавших с 2022 года 14 миллионов украинцев не вернутся в страну. Она также отметила, что Украину покинули преимущественно дети, женщины и молодые люди.

Ранее Скороход высмеяла независимость Украины. Она указала в качестве примера на комиссию, которая ответственна за избрание главы Бюро экономической безопасности страны.

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