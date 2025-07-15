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10:09, 15 июля 2025Бывший СССР

В Верховной Раде высмеяли независимость Украины

Депутат Верховной рады Скороход высмеяла независимость Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В составе комиссии, которая ответственна за избрание главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), находятся трое иностранцев, что показывает «украинскую независимость». Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Из шести людей, если трое иностранцев принимают решение по отношению к одной из кандидатур, они имеют приоритет. Это, дорогие наши друзья, украинская независимость. Независимость, когда за нас решает кто-то за границей», — сказала она.

Согласно закону, Киев взял на себя обязательства перед западными странами реформировать БЭБ, что предусматривает назначение нового главы бюро посредством созыва комиссии, в которую должны войти три международных эксперта.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что поставки оружия Украине странами Запада только продлят агонию действующей власти. Он также добавил, что Украина становится свидетелем того, что президент страны Владимир Зеленский пытается удержаться «за счет простых людей».

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