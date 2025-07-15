Дмитрук: Поставки оружия Украине только продлят агонию действующей власти

Поставки оружия Украине странами Запада только продлят агонию действующей власти. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Поставки оружия, в любом формате — через НАТО, через Европу, в рассрочку, кредит, лизинг, хоть через Amazon — все это ничего не меняет. (...) Да, это может продлить агонию режима. Но не изменить стратегический исход войны», — высказался политик.

Дмитрук прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об обещаниях поставок оружия Киеву и заявил о невозможности повлиять на системное продвижение Вооруженных сил России на фронте. Политик предположил, что Запад достиг максимального уровня военной помощи Украине и не сможет поставить Киеву новые виды вооружений. Он также добавил, что Украина становится свидетелем того, что президент страны Владимир Зеленский пытается удержаться «за счет простых людей».

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что Трамп посчитал Россию победительницей в конфликте на Украине. По словам собеседника издания, вопрос заключается лишь в необходимом времени для закрепления результата.