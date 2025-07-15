Вильнюсский марафон отказался признавать россиян победителями

Вильнюсский марафон объявил, что не признает победителями россиян

Вильнюсский марафон объявил, что не признает победителями россиян или белорусов, даже если они придут к финишу первыми. Об этом сообщается в Telegram-канале «Волна».

Организаторы заявили, что забег является так называемым закрытым чемпионатом Литвы. Это означает, что на призовые места могут претендовать только граждане Литвы. Кроме того, российские спортсмены должны будут подписать декларацию о нейтралитете.

В мае Международная ассоциация ультрабегунов International association of ultrarunners (IAU) отказалась признать рекорд российского спортсмена Ивана Заборского. В IAU заявили, что результаты выступлений российских или белорусских спортсменов под национальными флагами не могут быть официально признаны.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В марте World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

