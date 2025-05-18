Мировой рекорд российского бегуна отказались признавать из-за флага

Международная ассоциация ультрабегунов International association of ultrarunners (IAU) отказалась признать рекорд российского спортсмена Ивана Заборского. Об этом сообщается на сайте организации.
В IAU заявили, что результаты выступлений российских или белорусских спортсменов под национальными флагами не могут быть официально признаны. В организации подчеркнули, что ссылаются на пункт в правилах Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» 4 мая. Он стал единственным участником соревнования, который преодолел дистанцию более тысячи километров. Уточняется, что россиянин пробежал 1047,5 километра и финишировал с национальным флагом.
После этого Заборский рассказал о сложностях участия в ультрамарафоне. Спортсмен заявил, что сложнее всего бежать ночью и в предрассветные часы.