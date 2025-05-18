Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|29-й тур
Ахмат
1:1
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|29-й тур
Динамо М
1:0
1-й тайм
live
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|29-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|29-й тур
Севилья
Сегодня
20:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания — Примера|37-й тур
16:35, 18 мая 2025Спорт

Мировой рекорд российского бегуна отказались признавать из-за флага

IAU отказалась признать рекорд российского бегуна Ивана Заборского из-за флага
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Международная ассоциация ультрабегунов International association of ultrarunners (IAU) отказалась признать рекорд российского спортсмена Ивана Заборского. Об этом сообщается на сайте организации.

В IAU заявили, что результаты выступлений российских или белорусских спортсменов под национальными флагами не могут быть официально признаны. В организации подчеркнули, что ссылаются на пункт в правилах Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» 4 мая. Он стал единственным участником соревнования, который преодолел дистанцию более тысячи километров. Уточняется, что россиянин пробежал 1047,5 километра и финишировал с национальным флагом.

После этого Заборский рассказал о сложностях участия в ультрамарафоне. Спортсмен заявил, что сложнее всего бежать ночью и в предрассветные часы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ начали проверку после слов комбата о «дебильных задачах» на Курщине

    Дуров обвинил европейское правительство в требовании блокировать Telegram-каналы

    Стала известна главная тема встречи Зеленского и Вэнса

    Вагнер Лав назвал любимый алкогольный напиток из России

    В ФРГ неизвестный напал с ножом на посетителей бара

    В Израиле заявили о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа

    Значение освобождения Богатыря для Российской армии оценили

    Мировой рекорд российского бегуна отказались признавать из-за флага

    Стало известно еще об одном звонке Трампа накануне разговора с Путиным

    В России ответили на заявление Приднестровья о подготовке Евросоюза к войне с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости