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15:59, 4 мая 2025Спорт

Россиянин победил в 6-дневном ультрамарафоне во Франции

Заборский пробежал тысячу километров и победил в ультрамарафоне во Франции
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Телеграм-канал РБК Спорт

Россиянин Иван Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции». Он единственный участник соревнования, который преодолел дистанцию более тысячи километров, передает РБК.

Уточняется, что россиянин пробежал 1047,5 километра и финишировал с национальным флагом.

Пятое место также заняла россиянка. Ирина Масанова преодолела расстояние 832,5 километра — это второй среди женщин.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал Россию нацией победителей. «А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова», — сказал он.

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