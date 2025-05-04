Россиянин победил в 6-дневном ультрамарафоне во Франции

Заборский пробежал тысячу километров и победил в ультрамарафоне во Франции

Россиянин Иван Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции». Он единственный участник соревнования, который преодолел дистанцию более тысячи километров, передает РБК.

Уточняется, что россиянин пробежал 1047,5 километра и финишировал с национальным флагом.

Пятое место также заняла россиянка. Ирина Масанова преодолела расстояние 832,5 километра — это второй среди женщин.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал Россию нацией победителей. «А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова», — сказал он.