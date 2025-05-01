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10:09, 1 мая 2025Россия

Путин назвал Россию нацией победителей

Путин на марафоне «Знание. Первые»: России нужен интернационал победителей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Россия — это нация победителей, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Выступая перед участниками просветительского марафона «Знание. Первые», глава государства сказал, что проигравшие нации пытаются что-то навязать России и извратить. «А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же», — объяснил Путин.

Он добавил, что стране нужен интернационал победителей.

В ходе марафона Путин также вспомнил о письме деда времен Великой Отечественной войны. По словам президента, оно помогло ему иначе взглянуть на события тех лет. «Понял, как люди тогда жили, чем люди жили, что чувствовали, о чем говорили», — уточнил он.

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