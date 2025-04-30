Путин вспомнил, как письмо деда помогло иначе взглянуть на события ВОВ

Президент России Владимир Путин вспомнил о письме деда времен Великой Отечественной войны. По словам главы государства, оно помогло ему иначе взглянуть на события тех лет. Трансляция встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» велась в Telegram-канале Кремля.

В ходе встречи президент отметил, что лучший способ сохранить память — передавать ее из поколения в поколение. В качестве примера он рассказал о письме, которое дед написал сыну. Путин признался, что ему казалось, что он все знает, однако во время чтения осознал «ткань» происходивших тогда событий.

«Понял, как люди тогда жили, чем люди жили, что чувствовали, о чем говорили. И вот непреходящая эта истина — она самая главная, ее и надо доносить», — рассказал он.

Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, подчеркнул президент. Он отметил, что никто себя не жалел и все работали ради достижения общей Победы.

Ранее Путин заявил, что День Победы — святой праздник для России и других постсоветских стран. Тогда он также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны все народы СССР прошли тяжелейшие испытания и Победа — общее достижение многонационального советского народа.