Путин назвал День Победы святым праздником для России

Путин: День Победы — святой праздник для России и других постсоветских стран

День Победы — святой праздник для России и других постсоветских стран. Так этот день назвал президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Великое наследие — общее будущее», трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин напомнил слушателям, что в годы Великой Отечественной войны все народы СССР прошли тяжелейшие испытания, и Победа — общее достижение многонационального советского народа.

«В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы — один из самых значимых и святых праздников (...) И разгром нацизма — это наше общее достояние», — заявил российский лидер.

Ранее президент Конго Дени Сассу-Нгессо назвал 9 Мая историческим днем для всего мира.