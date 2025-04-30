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19:25, 30 апреля 2025Россия

Путин заявил об огромном вкладе всех народов СССР в Победу

Президент Путин: Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание», трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что никто себя не жалел и все работали ради достижения общей Победы.

«Российская Федерация, в силу ее масштабов, внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу. Больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей», — добавил глава государства.

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