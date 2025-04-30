Путин заявил об огромном вкладе всех народов СССР в Победу

Президент Путин: Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу

Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание», трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что никто себя не жалел и все работали ради достижения общей Победы.

«Российская Федерация, в силу ее масштабов, внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу. Больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей», — добавил глава государства.