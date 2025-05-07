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16:03, 7 мая 2025Спорт

Россиянин рассказал о сложностях шестидневного ультрамарафона

Россиянин Заборский: Сложнее всего бежать шестидневный ультрамарафон было ночью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Иван Заборский

Иван Заборский. Кадр: @chp_moscow_

Россиянин Иван Заборский, победивший в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», рассказал о сложностях участия в нем. Его слова приводит RTVI.

Спортсмен заявил, что сложнее всего бежать ночью и в предрассветные часы. «Темно, холодно, организму непривычна ночная активность, когда необходимо спать», — поделился подробностями он. Заборский добавил, что из-за недосыпа у него появлялись бредовые мысли.

Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» 4 мая. Он стал единственным участником соревнования, который преодолел дистанцию более тысячи километров. Уточняется, что россиянин пробежал 1047,5 километра и финишировал с национальным флагом.

Пятое место также заняла россиянка. Ирина Масанова преодолела расстояние 832,5 километра — это второй результат среди женщин.

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