Россиянин рассказал о сложностях шестидневного ультрамарафона

Россиянин Заборский: Сложнее всего бежать шестидневный ультрамарафон было ночью

Россиянин Иван Заборский, победивший в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», рассказал о сложностях участия в нем. Его слова приводит RTVI.

Спортсмен заявил, что сложнее всего бежать ночью и в предрассветные часы. «Темно, холодно, организму непривычна ночная активность, когда необходимо спать», — поделился подробностями он. Заборский добавил, что из-за недосыпа у него появлялись бредовые мысли.

Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» 4 мая. Он стал единственным участником соревнования, который преодолел дистанцию более тысячи километров. Уточняется, что россиянин пробежал 1047,5 километра и финишировал с национальным флагом.

Пятое место также заняла россиянка. Ирина Масанова преодолела расстояние 832,5 километра — это второй результат среди женщин.