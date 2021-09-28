Традиционные автомобили помешают электрокарам захватить мир

Доля машин с ДВС в мировом автопарке к 2045 году составит 76 процентов

К 2045 году электрокары не захватят мир, а на рынке доминирующее положение по-прежнему будут занимать традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). К такому выводу в своем долгосрочном прогнозе World Oil Outlook пришла Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), выдержки из документа приводит MarketWatch.

На автомобили с ДВС будет приходиться около 76 процентов от мирового парка, который, как ожидается, вырастет почти вдвое, до 2,6 миллиарда машин. Доля электрокаров при этом составит около 20 процентов — их в мире будет насчитываться около 500 миллионов. Традиционные автомобили сохранят доминирующее положение на мировом рынке благодаря развивающимся странам, где возрастет спрос на машины с ДВС, а не такой строгий, как в ЕС, контроль за выбросами углекислого газа не помешает производству.

Материалы по теме Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам? Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды

В то же время электрификация транспорта будет происходит быстрее, чем предполагалось в прошлогоднем отчете ОПЕК. Организация также отметила, что кризис из-за пандемии, ударившей по автопромышленности в целом, не сильно отразился на электромобильном секторе.

В Bloomberg прогнозировали, что к 2040 году на электромобили будет приходиться как минимум две трети всех продаж на мировом авторынке, а продажи электрокаров вырастут с 3 миллионов в 2020 году до 66 миллионов в 2040-м. Среди причин растущей популярности электротранспорта — постоянное повышение мощности аккумуляторов, снижение цен, развитие инфраструктуры, а также поощрение государством использования экологичного транспорта.

В то же время руководитель подразделения разработок и электрической мобильности Volkswagen Томас Ульбрих предсказал машинам на ДВС забвение. Он отметил, что уже к 2025 году, когда Евросоюз сократит допустимые выбросы углекислого газа в 10 раз, электромобили обойдут по прибыльности традиционные машины.