Rolls-Royce назвал срок полного перехода на электрокары

Производитель автомобилей Rolls-Royce к 2030 году будет производить только электромобили

Производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce заявил, что планирует полностью перейти на электрокары к 2030 году, сообщает Reuters.

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Первый электромобиль Rolls-Royce под названием Spectre появится на рынке в четвертом квартале 2023 года. Генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос заявил, что таким образом компания обозначит начало полной электрификации всего производства автомобилей марки.

К концу десятилетия, как обещает Мюллер-Отвос, Rolls-Royce не будет заниматься производством или продажей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В то же время BMW, которой принадлежит Rolls-Royce, не установила дату окончания производства автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Целью BMW стало увеличение доли электромобилей в производстве до 50 процентов к 2030 году. Вместе с тем, ее дочерняя компания Mini заявила, что к концу десятилетия будет производить только электрические автомобили.

Ожидается, что к 2040 году на электромобили будет приходиться как минимум две трети всех продаж на мировом авторынке. Среди причин растущей популярности электротранспорта — постоянное повышение мощности аккумуляторов, снижение цен, развитие инфраструктуры, а также поощрение государством использования экологичного транспорта. Генеральный директор инвестиционного фонда Ark Investment Management Кэти Вуд предсказала, что электромобили будут стоить дешевле традиционных уже к 2025 году.