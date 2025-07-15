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10:27, 15 июля 2025Россия

В России заговорили о возрождении ЧВК «Вагнер»

В России высказались о возрождении ЧВК Вагнер
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России заговорили о возрождении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом высказалось одно из российских подразделений — диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» — в Telegram.

Изначально о возрождении ЧВК заявил некий Telegram-канал «Разведчик». Он утверждает, что «Вагнер» пройдет ребрендинг, а возможным куратором новой компании называет российского предпринимателя и учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

«Если это действительно правда, то ничего не получится», — заявляет ДШРГ «Русич». Главной причиной неудачи, которая, по мнению подразделения, постигнет новый «Вагнер», станет слабое руководство. «Русич» заявляет, что Малофеев не обладает качествами Евгения Пригожина, и у него нет своего Девятого, то есть Дмитрия Уткина. В «Вагнере» Уткин отвечал за общее командование и, по неофициальной версии, один из его позывных и дал название всей ЧВК.

Ранее ветеран «Вагнера» рассказал о попытке мятежа в ЧВК. По его словам, бунт планировала устроить группа бывших заключенных, которые придерживались так называемых понятий – правил поведения профессиональных преступников.

ЖЗЛ
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