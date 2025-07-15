Госиспытания «Тайфуна-ПВО» завершили

Гендиректор «Купола» Зиятдинов: Госиспытания машины «Тайфун-ПВО» завершены

Государственные испытания боевой машины «Тайфун-ПВО» успешно завершены, заявил в интервью журналу «Национальная оборона» генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

В настоящее время изделие переходит в категорию серийной продукции. «Ее производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но также улучшит мобильность и защищенность расчетов — тем самым принесет большую пользу на поле боя нашим Вооруженным силам», — сказал руководитель.

В феврале заместитель генерального директора Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн сообщил, что страны Африки проявляют большой интерес к боевой машине стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО».

В феврале 2024 года Зиятдинов рассказал, что разработку боевой машины «Тайфун-ПВО» почти завершили.