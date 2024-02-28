В России рассказали о разработке «Тайфуна-ПВО»

ИЭМЗ: разработка боевой машины «Тайфун-ПВО» практически завершена

Разработку российской боевой машины стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО» почти завершили. Об этом генеральный директор Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

«Другое наше новое изделие — боевая машина "Тайфун-ПВО". Еще на стадии эскизного образца она приняла участие в международных соревнованиях в Китае, где заняла второе место (первое, разумеется, у хозяев мероприятия). В настоящий момент разработка БМ "Тайфун-ПВО" практически завершена, идет подготовка к серийному производству», — сказал он.

Боевую машину «Тайфун-ПВО» построили на базе бронеавтомобиля повышенной защищенности «Тайфун». Машина способна выдержать взрыв мощностью до восьми килограммов тротила под днищем и под колесами, а баллистическая защита корпуса из керамической брони и броневой стали обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. «Тайфун-ПВО» вмещает пять человек и специальное оборудование: переносные зенитные ракетные комплексы, источники питания и радиолокационные запросчики. В корпусе машины предусмотрены люки для зенитчика и пулеметчика.

В декабре стало известно, что предприятие «Ремдизель» намерено в 2024 году начать продвижение бронеавтомобилей семейства «Тайфун» на экспорт.