Неизвестные переломали ребра российскому подростку из-за громкого голоса

Полиция сообщила о розыске избивших подростков в деревне Кондратово под Пермью

Под Пермью полиция разыскивает неизвестных, избивших подростков в деревне Кондратово. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.

По данным агентства, избиение было совершено утром 12 июля. Подростки вышли из такси и громко разговаривали, что спровоцировало нападение. В результате происшествия один из юношей получил переломы ребер у основания позвоночника. Он госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они устанавливают всех участников конфликта.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки-самокатчики напали с железными прутьями на прохожих, сделавших им замечание.