В российском городе подростки-самокатчики напали с железными прутьями на прохожих

В Петербурге подростки-самокатчики избили прохожих прутьями из-за замечания

В Санкт-Петербурге подростки-самокатчики напали с железными прутьями на прохожих, сделавших им замечание на проспекте Энергетиков. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, юноши также избивали людей битыми стеклянными бутылками. Пострадавших горожан с различными травмами доставили в Александровскую больницу.

Правоохранители начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Краснодаре подростки избили охранника парковки и закидали камнями машины.

Еще раньше в Москве подросток избил гулявшую с ребенком на детской площадке женщину. Пострадавшая обратилась за помощью к врачам.