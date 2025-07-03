Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 3 июля 2025Россия

В российском городе подростки-самокатчики напали с железными прутьями на прохожих

В Петербурге подростки-самокатчики избили прохожих прутьями из-за замечания
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге подростки-самокатчики напали с железными прутьями на прохожих, сделавших им замечание на проспекте Энергетиков. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, юноши также избивали людей битыми стеклянными бутылками. Пострадавших горожан с различными травмами доставили в Александровскую больницу.

Правоохранители начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Краснодаре подростки избили охранника парковки и закидали камнями машины.

Еще раньше в Москве подросток избил гулявшую с ребенком на детской площадке женщину. Пострадавшая обратилась за помощью к врачам.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заместитель главкома ВМФ России погиб в курском приграничье. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу с офицерами

    Россиянки порассуждали о плохо целующихся мужчинах

    Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в июле при одном условии

    Россиянка решила засудить МВД из-за ошибки в загранпаспорте и выиграла дело

    Устроившего резню в больнице Иркутска россиянина доставили на допрос

    Российские войска развили наступательный успех в Запорожской области

    В России заявили о диверсионной сети ВСУ в Усть-Луге после взрыва танкера у берегов Ливии

    Место взрыва в Луганске попало на видео

    Концерт Эмина отменили по неизвестным причинам

    Челябинский рабочий выиграл в лотерею после сна жены о рыжем пауке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости