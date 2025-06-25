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09:59, 25 июня 2025Россия

В России подростки в масках избили охранника парковки и попали на видео

В Краснодаре подростки избили охранника парковки и закидали камнями машины
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Краснодаре подростки в масках избили охранника парковки и закидали камнями машины. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На представленном ролике видно, как группа юношей нецензурно выражается. Затем они бросаются с кулаками на работника паркинга.

Все произошло на улице Героев-Разведчиков. После нападения на мужчину школьники забросали припаркованные автомобили бутылками и камнями. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

До этого сообщалось, что в Москве подросток избил гулявшую с ребенком на детской площадке женщину.

Еще раньше в Ленинградской области подростки толпой накинулись на 72-летнего пенсионера.

ЖЗЛ
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