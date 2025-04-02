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17:46, 2 апреля 2025Россия

Российские подростки толпой избили пенсионера

В Ленобласти подростки толпой избили пенсионера
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В городе Сосновый Бор в Ленобласти подростки толпой избили 72-летнего пенсионера. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает 47news.ru.

Как рассказал сын пострадавшего, избиение произошло вечером, когда мужчина возвращался домой из гаража. С его слов, нападавших было 10-12 человек.

«Парней и девчонок. Шли они, заняв всю ширину тротуара (...), чтобы спровоцировать конфликт. Отец прижался максимально к краю, чуть ли уже не шагнул с поребрика на проезжую часть, как вдруг один из компании выскочил вперед и без слов с ходу ударил отца по голове. Затем ударил еще», — заявил россиянин.

Он добавил, что после избиения пенсионер смог дойти до ближайшего магазина сантехники, откуда ему вызвали скорую.

«Он сердечник. Плюс сломанный нос, сотрясение. Вчера показания давал со слезами, сейчас все время болит голова», — сказал сын пострадавшего.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Одного из подозреваемых задержали. По данным издания, речь идет о 14-летнем школьнике. Ведется расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске школьники толпой избили 13-летнего подростка из-за фотографий. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом носа и химический ожог глаз.

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