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16:07, 20 февраля 2025Россия

Российские школьники толпой избили подростка за слитые учителю фото

В Новосибирске школьники толпой избили подростка за слитые учителю фото
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Новосибирске школьники толпой избили 13-летнего подростка за слитые учителю фото. Со слов матери пострадавшего, нападавших было около десяти человек, пишет «Комсомольская правда».

Подростку залили глаза перцовкой. Ему удалось вырваться, но его догнали, сбили с ног и избили. Прогнать толпу школьников помогли прохожие.

«Сын кричал, когда били. Мимо шел пенсионер, пытался отогнать их, но у него не получилось. На помощь поспешили другие прохожие. Они вызвали скорую и позвонили мне с телефона сына», — вспомнила россиянка.

Мальчика госпитализировали. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом носа и химический ожог глаз.

Мать пострадавшего предположила, что сына могли избить из-за старого конфликта. «Кто-то из школьников еще летом сделал неприличные фото одного из мальчиков, их скинули в общий чат класса. Моего сына обвинили в том, что он якобы переслал это фото учительнице», — рассказала она. С ее слов, это уже не первый случай, когда группа подростков нападает на школьников. Те якобы запугивают детей и вымогают у них деньги.

Женщина обратилась в полицию. Участников конфликта удалось найти. По данным регионального УМВД, никто из них не состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее в Красноярске школьники толпой избили мальчика, закидали петардами и угрожали его отцу.

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