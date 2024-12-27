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14:21, 27 декабря 2024Россия

Российские школьники толпой избили мальчика, закидали петардами и начали угрожать его отцу

«АиФ»: в Красноярске школьники толпой избили мальчика и начали угрожать его отцу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Красноярске шестеро школьников закидали петардами гулявшего с собакой 12-летнего мальчика, а затем подкараулили и избили. После произошедшего они начали угрожать его отцу, пишут «Аргументы и факты».

Как рассказала мать пострадавшего, конфликт начался, когда ее сын гулял с собакой, а группа подростков начала закидывать их петардами. На помощь мальчику выбежал его отец, который увидел происходящее в окно.

«Выскочил на улицу, стал подзывать зачинщиков, получил в ответ петарду под ноги и кучу матов. Собственно, на этом, казалось бы, и все. Но это нам так казалось», — отметила россиянка.

Через несколько дней якобы эти же подростки подкараулили мальчика возле магазина — его повалили на землю и стали пинать. При этом все нападавшие были в масках.

«[Ему] сказали отвернуться, чтобы не видел лица, иначе зубы выбьют. Затем сказали звонить папе и вызывать к магазину, со словами: мы его ушатаем», — вспомнила мать избитого мальчика. Но когда отец прибежал к супермаркету, подростков уже не было, уточнила она.

Семья написала заявление в полицию, где выяснилось, что пятеро нападавших подростков уже состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за мелкие кражи, хулиганство и порчу имущества, а шестого, самого старшего, 15-летнего — якобы только сняли с учета.

Со слов россиянки, через несколько дней пропал один из напавших на ее сына подростков. В произошедшем обвинили отца избитого мальчика — якобы тот бегал за ним с битой и звонил с угрозами. Полиция проводит проверки по всем произошедшим фактам.

Ранее в Оренбургской области школьники толпой избивали ровесника и снимали на видео.

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