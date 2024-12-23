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13:06, 23 декабря 2024Россия

Российские школьники толпой избили ровесника и сняли это на видео

В Оренбургской области школьники толпой избивали ровесника и снимали на видео
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Оренбургской области ученики четвертого класса повалили в снег и толпой избили ровесника. Инцидент произошел во время игры на горке, пишет Orenday.

Школьники снимали избиение на видео. На кадрах видно, как они сначала пытаются заставить мальчика отдать им ключи, роются в его карманах, а затем валят в снег и начинают бить ногами. Мальчик плакал и звал маму.

Как рассказала директор школы, один из нападавших состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. С ее слов, он воспитывается в многодетной семье.

«Семья мальчика не справляется со своими обязанностями по контролю за ребенком. Мальчик предоставлен сам себе, гуляет до позднего вечера, отец часто бывает в командировках, мама занимается воспитанием еще двоих детей — старшего и младшего (...) Мама прекрасно осознает проблему, но, видимо, не является авторитетом для сына», — пояснила она изданию.

Семье, в частности, было предложено поместить ребенка в реабилитационный центр. Там отказались, предложив другой вариант — отправить мальчика в деревню к родственникам, где его смогут приобщить к труду, уточняет Orenday. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Москве подростки толпой избили 14-летнего школьника и начали шантажировать его сестру, чтобы семья забрала заявление из полиции.

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