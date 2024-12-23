В Москве подростки толпой избили школьника и начали шантажировать его сестру

РЕН ТВ: в Москве подростки толпой избили школьника и шантажировали его сестру

В Москве подростки толпой избили 14-летнего школьника и начали шантажировать его сестру. Об этом рассказал РЕН ТВ отец пострадавших детей.

По словам россиянина, на днях его сын вернулся домой с разбитым носом, но скрыл факт того, что его избили. Школьник назвал произошедшее с ним ерундой. Вместе с тем, медики диагностировали у него сотрясение мозга.

Позже сестра пострадавшего увидела в соцсетях видео, на котором избивают ее брата. После этого родители школьника написали заявление в полицию. Когда началось разбирательство, члены банды подростков узнали номер телефона старшей сестры подростка. Как пишет издание, они начали требовать забрать заявление из полиции, угрожая ей.

«Старший из них находится под домашним арестом, у него браслет на ноге или на руке. Они просто запугивают район. У нас даже недавно был разговор, как называются люди, которые в торговых центрах подбегают к двоим впятером и их бьют», — рассказал отец пострадавших детей.

Ранее в Санкт-Петербурге школьники-мигранты толпой избили 16-летнего сверстника. Задержаны восемь человек.