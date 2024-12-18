В российском городе школьники-мигранты толпой избили 16-летнего сверстника

В Санкт-Петербурге школьники-мигранты толпой избили 16-летнего сверстника

В Санкт-Петербурге школьники-мигранты толпой избили 16-летнего сверстника. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, подростки сцепились на Бухарестской улице в российском городе. В полицию позвонила одна из очевидиц, сообщившая, что компания несовершеннолетних напала на сверстника.

Прибывшие оперативники задержали восьмерых человек. Самому старшему из них исполнилось 17 лет. Среди хулиганов оказались гражданин Киргизии, двое граждан Азербайджана.

Пострадавший житель Северной столицы был доставлен в травмпункт. Там у него диагностировали ушиб лба и правой скулы.

Его обидчиков после беседы передали родителям. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в городе Стерлитамак в Башкирии школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей.