Российский школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей и попал на видео

В Стерлитамаке школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей

В городе Стерлитамак в Башкирии школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном видеоролике видно, как подросток оскорбляет товарища, требуя у него деньги. Юноша несколько раз получает кулаками по лицу. По сведениям канала, пострадавший говорил, что у него нет такой суммы. За происходящим спокойно наблюдали другие школьники и не пытались вмешаться.

Сотрудники правоохранительных органов пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что житель Кизилюртовского района Дагестана напал на школьников из-за косого взгляда в компьютерном клубе.

Пострадавших школьников в тяжелом состоянии госпитализировали. Их обидчика удалось задержать. В его отношении возбудили уголовное дело.