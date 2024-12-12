22-летний дагестанец напал на школьников из-за косого взгляда

Житель Дагестана напал на школьников и избил из-за косого взгляда

Житель Кизилюртовского района Дагестана напал на школьников из-за косого взгляда в компьютерном клубе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, 22-летний молодой человек пришел поиграть. Вместе с ним в заведении находились подростки — они шумно себя вели. Взрослый геймер сделал им замечание, но в ответ получил оскорбления.

Парень ушел из компьютерного клуба. Позже он выследил ребят, вместо аргументов в этот раз пошли кулаки. Избитых школьников в тяжелом состоянии госпитализировали. Их обидчика удалось задержать. В отношении жителя Дагестана возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в городе Кемерово 41-летний мужчина пришел в школу и избил 12-летнего подростка.

Ученику потребовалась помощь медиков, у него выявили ушибы мягких тканей головы, лица и пальца. В отношении мужчины составили административный протокол.