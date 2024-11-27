Россиянин избил ударившего его сына школьника

В Кемерове отец избил 12-летнего школьника, ударившего его сына

В Кемерове 41-летний мужчина пришел в школу и избил 12-летнего подростка, ударившего его сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным источника, второклассник и восьмиклассник поссорились и подрались после уроков на школьном дворе. Это увидела мать другого ученика, она разняла подростков и сообщила о произошедшем родителям младшеклассника.

После этого отец потерпевшего решил поговорить с обидчиком сына, однако в результате ударил его в коридоре. На место вызвали сотрудников Росгвардии. Ученику потребовалась медицинская попощь, у него ушибы мягких тканей головы, лица и пальца, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

В отношении мужчины составили административный протокол, ему могут назначить штраф, арест или исправительные работы.

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