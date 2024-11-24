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20:12, 24 ноября 2024Силовые структуры

Российский школьник попал в больницу после попытки изнасилования

В Петербурге школьник попал в больницу после попытки изнасилования взрослым
Мария Винар

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник попал в больницу после попытки изнасилования. Об этом сообщает «Фонтанка».

Подросток рассказал полиции, что в ночь на субботу он и его друг встретились в баре со знакомым мужчиной и выпили пива. Он предложил несовершеннолетним зайти к нему в гости. Во время совместного распития алкогольных напитков взрослый мужчина приспустил с подростка нижнее белье и попытался изнасиловать. После этого он надавил коленом на его грудь и надругался над ним орально.

Поскольку сам подросток был пьян, запомнить имя мужчины и адрес его проживания он не смог.

Пострадавшего забрали сотрудники скорой помощи от одного из домов на улице Сикейроса в Выборгском районе. В детской больнице имени Филатова врачи диагностировали у него отравление этанолом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мигранта из Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

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