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10:11, 22 ноября 2024Силовые структуры

Мигранта задержали за изнасилование 15-летней российской школьницы

В Петербурге задержали мигранта, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мигранта из Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает РЕНТ ТВ.

По данным издания, безработный мигрант проживал в квартире сожительницы, где на протяжении нескольких месяцев насиловал 15-летнюю дочь хозяйки, которая не сразу решилась рассказать матери о происходящем. В настоящее время по решению суда злоумышленник отправлен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте.

2 октября в Санкт-Петербурге 22-летняя местная жительница выпрыгнула из окна квартиры на шестом этаже, спасаясь от мигранта-насильника.

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