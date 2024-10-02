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11:34, 2 октября 2024Силовые структуры

Россиянка спасалась от мигранта-насильника и выпрыгнула из окна квартиры на шестом этаже

В Петербурге девушка спрыгнула с шестого этажа, спасаясь от мигранта-насильника

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 22-летняя местная жительница спрыгнула из окна квартиры на шестом этаже, спасаясь от мигранта-насильника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в ночь на 2 октября. Тогда в полицию Московского района сообщили, что из дома на Заставской улице с шестого этажа сбросили девушку. Ей была вызвана скорая. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Прибывшие на место оперативники выяснили, что девушку изнасиловал 22-летний гражданин из Центральной Азии, и она сама выпрыгнула из окна квартиры, пытаясь спастись. Злоумышленника задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), кроме того, составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в РФ»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве Зюзинский районный суд арестовал на два месяца таксиста-мигранта Хусанбая Туйчиева, который в салоне автомобиля изнасиловал пассажирку.

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      Анна Габай
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