Изнасиловавший в салоне автомобиля россиянку таксист-мигрант арестован

В Москве изнасиловавший пассажирку таксист-мигрант арестован на два месяца

Таксист изнасиловал россиянку в салоне машины и попался силовикам

Начало событий в новости Таксист изнасиловал россиянку в салоне машины и попался силовикам

В Москве Зюзинский районный суд арестовал на два месяца таксиста-мигранта Хусанбая Туйчиева, который в салоне автомобиля изнасиловал пассажирку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он арестован до 1 ноября.

Ранее сотрудники силовых структур задержали злоумышленника. Таксист, находясь в салоне припаркованной машины, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пассажирки.