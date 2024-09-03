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20:59, 3 сентября 2024Силовые структуры

Изнасиловавший в салоне автомобиля россиянку таксист-мигрант арестован

В Москве изнасиловавший пассажирку таксист-мигрант арестован на два месяца
Начало событий в новости Таксист изнасиловал россиянку в салоне машины и попался силовикам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве Зюзинский районный суд арестовал на два месяца таксиста-мигранта Хусанбая Туйчиева, который в салоне автомобиля изнасиловал пассажирку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он арестован до 1 ноября.

Ранее сотрудники силовых структур задержали злоумышленника. Таксист, находясь в салоне припаркованной машины, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пассажирки.

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      Анна Габай
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