Таксист изнасиловал россиянку в салоне машины и попался силовикам

В Москве задержали таксиста, изнасиловавшего пассажирку в салоне авто

Сотрудники силовых структур задержали водителя такси, который обвиняется в изнасиловании пассажирки на юго-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, все произошло в воскресенье, 1 сентября, на улице Знаменские Садки. Таксист, находясь в салоне припаркованной машины, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пассажирки. Его задержали.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Органы следствия ходатайствуют о помещении его под стражу.

Ранее 22-летний курьер-мигрант попытался изнасиловать девушку с инвалидностью при передаче заказа в столице. Ее матери удалось вытолкать извращенца из дома.