Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 2 сентября 2024Россия

22-летний курьер-мигрант попытался изнасиловать москвичку с инвалидностью

Мигрант пытался изнасиловать москвичку с инвалидностью при передаче заказа

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 22-летний курьер-мигрант попытался изнасиловать девушку с инвалидностью при передаче заказа. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Мать горожанки купила продукты через приложение одного из банков. Спустя некоторое время ей позвонил курьер и объявил, что все привез и ждет на лестничной клетке.

За заказом отправилась 27-летняя дочь москвички, инвалид первой группы. Спустя некоторое время девушка зашла в комнату к матери с испуганным видом и не смогла вымолвить ни слова. Из соседней комнаты доносились странные звуки.

В помещении находился курьер со спущенными штанами в возбужденном состоянии. Горожанке удалось вытолкать извращенца из дома.

Когда дочь пришла в себя, она рассказала, что курьер напал на нее, взял на руки, занес в квартиру и уложил на кровать, где стал домогаться. Девушка отбилась от незнакомца и побежала за помощью к матери в другую комнату.

Baza узнала, что нападавшего уже задержали. Им оказался гражданин Таджикистана, проживающий на территории России без регистрации.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области правоохранители задержали 22-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании мальчика 11-12 лет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о переговорах с Украиной

      Средства ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по российскому региону

      Политолог указал на раскол в ООН

      В России предупредили о росте «невидимых» баз с ваххабитами

      В Финляндии раскрыли план Зеленского и НАТО против России

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В деле экс-замминистра Попова заметили необычную деталь

      Одним из пассажиров рухнувшего на Камчатке Ми-8 оказался основатель сервиса для собак

      Грузия обвинила Запад во взращивании Франкенштейна в лице НПО

      22-летний курьер-мигрант попытался изнасиловать москвичку с инвалидностью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше