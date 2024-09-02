22-летний курьер-мигрант попытался изнасиловать москвичку с инвалидностью

Мигрант пытался изнасиловать москвичку с инвалидностью при передаче заказа

В Москве 22-летний курьер-мигрант попытался изнасиловать девушку с инвалидностью при передаче заказа. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Мать горожанки купила продукты через приложение одного из банков. Спустя некоторое время ей позвонил курьер и объявил, что все привез и ждет на лестничной клетке.

За заказом отправилась 27-летняя дочь москвички, инвалид первой группы. Спустя некоторое время девушка зашла в комнату к матери с испуганным видом и не смогла вымолвить ни слова. Из соседней комнаты доносились странные звуки.

В помещении находился курьер со спущенными штанами в возбужденном состоянии. Горожанке удалось вытолкать извращенца из дома.

Когда дочь пришла в себя, она рассказала, что курьер напал на нее, взял на руки, занес в квартиру и уложил на кровать, где стал домогаться. Девушка отбилась от незнакомца и побежала за помощью к матери в другую комнату.

Baza узнала, что нападавшего уже задержали. Им оказался гражданин Таджикистана, проживающий на территории России без регистрации.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области правоохранители задержали 22-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании мальчика 11-12 лет.