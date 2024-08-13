Мигрант познакомился в боте с российским подростком и изнасиловал его при встрече

В Ленобласти таджик изнасиловал школьника, с которым познакомился в боте

В Ленинградской области правоохранители задержали 22-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании мальчика 11-12 лет. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мигрант познакомился с ребенком в Telegram-боте «Дайвинчик». Днем 9 августа они встретились и мужчина совершил преступление. Следователи возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего мигранта, подозреваемого в избиении и изнасиловании несовершеннолетней в городе Артеме Приморского края.