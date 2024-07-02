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08:33, 2 июля 2024Силовые структуры

Мигранта заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней россиянки

В Приморье завели дело на мигранта, подозреваемого в изнасиловании подростка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего мигранта, подозреваемого в избиении и изнасиловании несовершеннолетней в Артеме Приморского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили с Следственном комитете России.

По данным СК, дело заведено по статьям 131 («Изнасилование») и 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, иностранца задержали в понедельник, 1 июля. В местный отдел полиции позвонил местный житель и сообщил, что несовершеннолетняя просит о помощи на улице Лазо. Со слов девушки-подростка, неизвестный избил ее и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Они также проверяют законность его пребывания в России.

Ранее во Владивостоке пятеро граждан Узбекистана напали на 21-летнюю сотрудницу кафе и изнасиловали ее, угрожая расправой. Нападение произошло недалеко от пляжа Шамора.

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      Олеся Мицкевич
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