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20:01, 20 мая 2025Россия

В Москве подросток избил гулявшую с ребенком женщину

Mash: В Москве подросток избил женщину на детской площадке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-ĸанал Mash

В Москве подросток избил гулявшую с ребенком на детской площадке женщину. Об этом сообщает Mash в своем Telegram.

Инцидент произошел в районе Митино, где несколько старшеклассников якобы распивали алкоголь и громко ругались матом.

По данным канала, один из подростков напал на россиянку после того, как та сделала им замечание, попросив найти другое место для посиделок. Он якобы толкнул и избил женщину ногами, удары пришлись по бедрам и лицу. Пострадавшая обратилась за помощью к врачам.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти подростки толпой избили 72-летнего пенсионера. Пострадавшего доставили в больницу.

Вот это да!
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