Дефицит чипов ударил по Renault

Французский автопроизводитель Renault выпустит на 300 тысяч машин меньше в 2021 году

Глобальный дефицит полупроводников ударил по Renault. Из-за проблем с поставками французская автомобилестроительная компания сократит объемы производства в 2021 году не меньше, чем на 300 тысяч машин, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к компании.

По данным одного из источников, в 2021 году Renault выпустит на 300-400 тысяч автомобилей меньше, чем планировала. Два других источника заявили, что эта цифра может составлять от 350 тысяч до 380 тысяч. Еще в сентябре Renault ожидала, что сократит производство на 220 тысяч машин.

Как заявила организация автомобильной промышленности и транспорта PFA, нехватка чипов может продлиться до 2022 года. PFA считает, что дефицит возник в самый неподходящий для отрасли момент. Спрос на чипы растет по мере того, как автомобилестроительные компании восстанавливаются от последствий пандемии коронавируса, а также наращивают производство электрокаров.

Renault ожидает, что к 2030 году на электромобили будет приходиться до 90 процентов продаж. В то же время ЕС планирует полностью перейти на электрокары к 2035 году и снизить уровень вредных выбросов на 65 процентов к 2030 году. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, выбросы необходимо сократить к 2030 году только на 55 процентов, а также подольше сохранить гибридные автомобили.