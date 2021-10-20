Акции Alibaba взлетели

Акции Alibaba выросли на 9 процентов после новостей о поездке Джека Ма в Европу

Акции Alibaba Group взлетели после появления новостей о первой за год заграничной поездке основателя компании Джека Ма. В ходе торгов на Гонконгской бирже в среду, 20 октября, бумаги Alibaba выросли на пике на 9 процентов — со 165 до 180 гонконгских долларов за штуку (23,15 доллара США). На закрытии торгов стоимость акций составляла 175,8 доллара (плюс 6,67 процента по сравнению с закрытием предыдущей сессии).

Также на рост акций Alibaba повлияла новость о выпуске чипов собственной разработки. Компания планирует использовать 128-ядерный чип Yitian 710 для процессоров в своих дата-центрах.

19 октября принадлежащая Alibaba англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на анонимный источник сообщила, что Ма прилетел в Европу для ознакомительных целей и участия в деловых переговорах. В Испании основателю Alibaba представят технологии, связанные с решением экологических проблем. Поездка стала первой за более чем год, хотя в 2018 году Ма проводил в разъездах один день из трех, отмечает издание.

Ма начал реже появляться на публике с октября 2020 года после критики регулирующих органов Китая. На конференции в Шанхае бизнесмен приписал китайским государственным банкам сходство с ломбардами и обвинил регуляторы в сдерживании инноваций. Спустя несколько дней Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая начало расследование против Alibaba по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Преследования со стороны властей сорвали выход на IPO (первичное публичное размещение акций) Ant Group — дочерней компании Alibaba. Выход на биржу должен был стать крупнейшим в истории по объему привлеченных средств.