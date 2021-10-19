Акции «Русала» рухнули после обыска ФБР у Дерипаски

Акции «Русала» падали более чем на 6 процентов после обыска в доме Дерипаски в Вашингтоне

Акции компании «Русал» в ходе торгов 19 октября рухнули более чем на 6 процентов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Цена опускалась до 78,71 рубля, на момент написания новости составляла 78,84 рубля.

Стоимость акций падает после появления информации о том, что в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне пришли с обысками агенты ФБР. Информацию предоставил корреспондент NBC со ссылкой на представителя американской спецслужбы.

Отмечалось, что рядом со зданием также дежурят сотрудники ФБР, которые ограничивают доступ к нему. В июне стало известно, что суд в США отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американскими властями санкции. Дерипаска подал в суд на Минфин США в марте 2019 года. Ограничения отношении Дерипаски вводились в 2018 году.