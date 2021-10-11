Акции «Русала» побили рекорд

Акции российский алюминиевой компании «Русал» выросли до 75,89 рубля за штуку в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 11 октября, и побили исторический рекорд. Пик стоимости бумаг был зафиксирован в 11:07 мск. В 11:40 мск акции торговались по 75,86 рубля за штуку (плюс 2,09 процента).

Бумаги «Русала» выросли на новостях о подорожании алюминия. Впервые с июля 2008 года стоимость металла превысила 3 тысячи долларов за тонну. Цены на алюминий растут с начала текущего года на фоне растущего спроса и из-за действий Китая по сокращению производства ради снижения вредных выбросов.

В начале сентября очередным поводом для роста стоимости алюминия стал государственный переворот в Гвинее. На африканскую страну приходится до четверти мировой добычи бокситов — сырья для производства алюминия. Бывший президент «Русала» Олег Дерипаска заявил, что события в Гвинее могут значительно встряхнуть ситуацию на рынке алюминия.

В конце сентября министерство торговли США решило добиваться введения антидемпинговых пошлин на ввоз фольги компании «Русал» в размере 62,18 процента. В ведомстве считают, что некоторые виды импортной фольги продаются в США ниже справедливой стоимости. В ноябре 2021 года Федеральная комиссия по международной торговле примет окончательное решение по тарифам.