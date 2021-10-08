Названы самые вредоносные города России

В рейтинг российских городов-лидеров по объемам вредных выбросов вошли Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, поселок городского типа Рефтинский, Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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«Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива», — пояснила чиновница. В перечисленных городах (в публикации они названы «основными городами-загрязнителями») расположены предприятия компаний «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», «Сибантрацит», «Газпром-нефть», «Лукойл», «Роснефть» и других, указала Радионова.

Глава Росприроднадзора посетовала на то, что при проверке предприятия, как правило, укладываются в нормативы по вредоносным выбросам, но «их нахождение на одном пятачке дает вот такую картину загрязнения». «Это пробел в законодательстве. Нет методики расчетов совокупной нагрузки предприятий», — подчеркнула чиновница. Она отметила также, что мониторинг источников выбросов должен быть постоянным.

Ранее стало известно, что в пяти из 12 российских городов с худшим качеством воздуха за 2020 год увеличился объем вредных выбросов от промышленных предприятий и коммунальных объектов. Речь идет о таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Братске, Норильске и Новокузнецке ситуация с загрязнением воздуха в 2020-м только ухудшилась.