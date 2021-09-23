США решили собрать деньги с российского гиганта

Министерство торговли США настаивает на введении антидемпинговых пошлин на ввоз фольги компании «Русал» в размере 62,18 процента, пишут «Ведомости». В ведомстве намерены собрать деньги с российского гиганта, поскольку уверены, что некоторые виды импортной фольги продаются в США ниже справедливой стоимости.

В сентябре 2020 года в США началось расследование после обращения Ассоциации американских производителей алюминия, обвинившей дешевую продукцию из России и некоторых других стран в нанесении ущерба экономике страны. Весной 2021 года Минторг США решил ввести пошлины. Окончательное решение по тарифам примет Федеральная комиссия по международной торговле в первой половине ноября.

По данным Минторга, в 2020 году Россия поставила на американский рынок 18,63 тонны алюминия на 47,7 миллиона долларов, став крупнейшим экспортером фольги в США. «Русал» отправляет в США треть своей вывозной фольги. По данным таможенников, в 2020 году Россия продала фольги в США на 46,4 миллиона долларов (58 процентов всего экспорта), за первые семь месяцев 2021 года — почти на 15 миллионов долларов (40 процентов экспорта).

«Русал» заявил ТАСС, что будет отстаивать свою позицию по цене фольги. В компании отметили, что много лет поставляют на американский рынок узкий сегмент бытовой фольги, не конкурирующей с местной продукцией.

В конце августа Минторг ввел антидемпинговые пошлины на импорт нескольких видов стальных труб из России, Южной Кореи и Украины. Для российских труб пошлина составила 209,72 процента, хотя для корейских — лишь 4,44 процента, а для украинских — 23,75 процента. Федеральная торговая комиссия заявила о «значительном ущербе» американской промышленности.