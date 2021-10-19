Миру предсказали дефицит iPhone

Миру предсказали нехватку iPhone из-за глобальной нехватки чипов, сообщает Reuters со ссылкой на инвестиционные банки JPMorgan и Needham.

Needham снизил прогноз продаж на четвертый квартал 2021 года на 10 миллионов штук, сославшись на проблемы с цепочкой поставок и нехватку чипов. По данным Needham, в первом квартале 2022-го Apple поставит на рынки 80 миллионов iPhone 13. JPMorgan снизил прогноз выручки от iPhone до 63 миллиардов долларов за первый квартал 2022 финансового года. Такое падение составит четыре процента в годовом исчислении.

К концу 2021 года Apple должна была произвести 90 миллионов экземпляров новых моделей iPhone. Но компания сообщила, что количество устройств будет меньше из-за сбоев в поставках чипов. По данным Bloomberg, к концу 2021 года Apple сократит производство своих iPhone 13 на 10 миллионов штук из-за глобальной нехватки микросхем.

Аналитики JPMorgan и Credit Suisse в конце сентября заявили, что покупателям во всем мире, которые предварительно заказали последние модели смартфонов от Apple в интернете, придется ждать iPhone 13 Pro и Pro Max более четырех недель и iPhone 13 — около двух недель из-за сбоев в поставках. По словам аналитиков, время ожидания новых моделей айфонов является одним из самых продолжительных за последние годы.

В октябре российские ретейлеры и мобильные операторы предупредили о дефиците популярных марок смартфонов — Apple, Samsung и Xiaomi. Эксперты назвали причиной нехватки сбои в цепочках поставок по всему миру из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а также глобальный дефицит микросхем. По прогнозам аналитиков, нехватка чипов может продолжиться в 2022 году, что приведет к остановке производства некоторых смартфонов.