Россиян предупредили о дефиците популярных смартфонов

Ретейлеры и мобильные операторы, опрошенные «Ведомостями», предупредили о возможном дефиците популярных у россиян марок смартфонов.

Речь идет об устройствах Apple, Samsung и Xiaomi, на которые в совокупности приходится около 90 процентов отечественного рынка смартфонов. По словам собеседников издания, проблема носит глобальный характер, и специалисты не берутся давать прогнозы о сроках нормализации.

Дефицит сложился уже в сентябре и в дальнейшем будет усиливаться, отмечают специалисты. По некоторым данным, в октябре в Россию будет поставлено около 50 процентов от потребностей рынка. Наиболее сложная ситуация ожидается среди премиальных и среднебюджетных моделей.

В качестве причин нехватки эксперты называют нарушения логистических цепочек по всему миру из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а также глобальный дефицит микросхем, усилившийся из-за действий Huawei: китайский производитель нарастил закупки чипов перед введением санкций со стороны США.

С проблемой столкнулись не только производители и поставщики смартфонов — из-за нехватки комплектующих выпуск приходится останавливать автомобильным концернам в разных странах. Среди них Ford, Volkswagen, Fiat, Toyota и Nissan.