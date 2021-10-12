Крупнейшие производители пива опровергли слухи о росте цен

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП), куда входят AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken, Вячеслав Мамонтов заявил РИА Новостям, что сообщения о резком подорожании напитка являются преждевременными. Мамонтов опроверг слухи о дефиците сырья у крупнейших производителей и не счел необходимым ограничение его экспорта.

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«Жаркое лето в европейской части России действительно привело к низкому урожаю ячменя и некоторому дефициту солода на рынке. При этом члены АПП не считают ситуацию критической и недостатка в сырье не испытывают. Говорить о резком росте цен из-за дефицита ячменя и солода как минимум преждевременно. Это мы можем заявить и как крупнейшие российские пивовары, и как самые большие в стране производители солода», — утверждает Мамонтов.

Ранее Союз российских пивоваров (СРП) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и пивоваренного солода и повысить экспортные пошлины на эту продукцию. Требование СРП объяснил «беспрецедентным» ростом цен на сырье, который усилится к 2022 году. По мнению Союза, большие объемы экспорта ячменя и солода создают риск дефицита на внутреннем рынке.

Исполнительный директор АПП заявил, что такие меры могут иметь негативные последствия для ценовой конъюнктуры и конкуренции. Мамонтов напомнил, что подобные ограничения отсутствуют в большинстве стран мира, что позволяет их рынку быть более гибким и предлагать потребителям более широкую линейку продукции в соответствии с их вкусами. Ценовой скачок, по его мнению, отчасти спровоцирован российскими законодательными ограничениями на содержание солода в пиве — не менее 80 процентов.

Минсельхоз уже отреагировал на заявление СРП, исключив возможность введения отдельной квоты на вывоз ячменя из России. По информации «Коммерсанта», летом 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала сбор данных о формировании цен на пиво у компаний с целью выявить возможные признаки демпинга на рынке. Газета предполагает, что информация может потребоваться ФАС для введения минимальной розничной цены на пиво.

Кроме того, СРП предложил Минэкономразвития увеличить пошлины на ввоз импортного пива в 55 раз. Однако, по данным агентства «Прайм», министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство не готовит предложений по новым экспортным пошлинам.

