В России предложили поднять пошлины на пиво в 55 раз

«Ведомости»: ставки пошлин на импорт пива в Россию предложили поднять в 55 раз

Российские пивовары предложили поднять пошлины на импорт зарубежного пива в 55 раз по сравнению с нынешними, пишут «Ведомости». С соответствующим предложением к министру экономического развития Максиму Решетникову обратился глава Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.

В письме Бриман просит установить пошлины на уровне одного евро за литр ввозимого пива — вместо действующих 0,018 евро за литр. Минэкономразвития в настоящее время прорабатывает введение пошлин на некоторые виды алкогольных напитков, ввозимых из Евросоюза. Такая мера станет ответом на политику ЕС по ограничению поставок продукции из стали. Ведомство отмечает, что действует в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО).

По мнению Бримана, действующие ставки пошлин являются «символическими» и не препятствуют импорту пива. Кроме того, они значительно уступают ставкам пошлин на другие алкогольные напитки и на ввозимое сырье для них, включая хмель и солод.

По словам Бримана, до 2012 года пошлины на пиво были выше и составляли 0,6 евро за литр, однако затем были снижены в связи со вступлением России в ВТО. Сейчас доля импортного пива на отечественном рынке составляет около четырех процентов. В 2020 году объем импорта увеличился на 20 процентов.

Лидером среди иностранных поставщиков является Германия с 40-процентной долей от общего объема ввоза. На втором месте находится Чехия с долей в 10 процентов. По словам Бримана, в Россию нередко поставляется пиво, производимое по особым технологиям и уступающее по качеству отечественному.

Ранее СРП уже обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой повысить экспортные пошлины на пиво, а также ввести тарифы на вывоз ячменя и солода. Так организация собирается бороться с подорожанием пива на внутреннем рынке в 2022 году.